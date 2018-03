Die NordLB hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Medienkonzern habe wie bereits im dritten Quartal auch im vierten weiter Boden gut gemacht, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. RTL biete Anlegern weiterhin solide Dividendenaussichten. Dagegen hielten sich die Wachstumsperspektiven an den europäischen TV-Werbemärkten weiter in Grenzen./ajx/la Datum der Analyse: 09.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-03-09/14:55

ISIN: LU0061462528