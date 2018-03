Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein strahlend weißes Lächeln ist das schönste Accessoire, das man tragen kann. Das wissen auch Promis wie Top-Model Nadine Leopold, Star-Bloggerin Leonie Hanne alias ohh couture und Designer Tim Labenda: Talkgäste der Colgate White Night am vergangenen Donnerstag im Apartimentum in Hamburg.



Bewegtbildmaterial zur Veranstaltung finden Sie hier: https://wfm.fischerappelt.de/_BsD66LvTXkZKsR



Wie die geladenen Gäste hatten sich auch die Promis an das Motto des Abends "All White" gehalten. Denn um diese besondere Farbe drehte sich bei der Colgate White Night alles - von der Tischdekoration über das Flying Dinner bis hin zur Talkrunde. Anlass war der Produktlaunch der Colgate MaxWhite Expert Complete Zahnpasta, die schon nach der ersten Anwendung für einen sichtbaren Whitening-Effekt sorgt* und dank eines professionellen Whitening-Inhaltsstoffs sogar Langzeitverfärbungen** entfernen kann.



Whitening ist Trend



Top-Model Nadine Leopold war für die Dinnerparty extra aus London angereist. "Gepflegte Zähne sind für mich als Top-Model die Visitenkarte schlechthin", sagte die 24-Jährige. "Je weißer sie strahlen, desto selbstbewusster fühle ich mich auf dem Catwalk." Star-Bloggerin Leonie Hanne alias ohh couture folgen auf Instagram aktuell 1,6 Millionen Abonnenten. Auch für sie gehört Zahnpflege zu den unverzichtbaren Basics: "Meine Follower achten genau auf Details. Ich trage gern weiße Looks - und weiße Zähne gehören natürlich dazu", sagte sie bei der Colgate White Night.



Designer Tim Labenda beleuchtete das Thema aus Sicht der Fashion-Welt: "Weiß ist ein starkes Statement - und wird auch in Zukunft weiterhin Glanzpunkte setzen", erklärte der Modemacher, dessen Kollektion zuletzt in der aktuellen Staffel von Germany's Next Topmodel zu sehen war.



Die neue Colgate MaxWhite Expert Complete Zahnpasta im Premium-Look ist ab März 2018 im Handel erhältlich (UVP: 9,99 Euro).



*Dieser optische Effekt ist zeitlich begrenzt. **Bei täglicher Anwendung gegen Verfärbungen verursacht durch Getränke und Nahrung.



Über CP GABA GmbH



Die CP GABA GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist die deutsche Unternehmung des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Mundpflegeprodukten mit dem Bestreben, die Mundgesundheit in Deutschland zu verbessern. Das Mundpflege-Produktportfolio der CP GABA GmbH beinhaltet international angesehene Marken wie Colgate®, elmex®, aronal®, meridol® und Dentagard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Bereich der Körperpflege unter der Marke Palmolive Produkte zum Wohlfühlen für sämtliche Bedürfnisse. Im Bereich der Haushaltspflege runden die Marken Ajax, DanKlorix, Palmolive und Softlan das Markenportfolio ab.



Der Konzern beschäftigt weltweit rund 38.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von ca. 17 Milliarden US $.



OTS: Colgate-Palmolive CEW Services GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115750 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115750.rss2



Pressekontakt: fischerAppelt, relations GmbH Gonna Jensen Waterloohain 5 22769 Hamburg Tel. +49. 40. 899 699-355 gj@fischerappelt.de