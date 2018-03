Liebe Leser,

am 1. März hat WMIH Corp. seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Der Netto-Verlust betrug 2,5 Mio. USD bei einem Umsatz von 7,9 Mio. USD. Damit hat es WMIH Corp. nicht in die Gewinnzone geschafft. Gemessen am Umsatz erscheint der Kurs der Aktie aktuell nicht überpreist zu sein. Vielleicht kam es auch deshalb zu dem starken Kursanstieg!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Bill Gallagher schaut optimistisch in die Zukunft!

Synergien sieht ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...