ANKARA (dpa-AFX) - Nach der erneuten Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan der Ratingagentur Moody's und anderen Bonitätswächtern unlautere Absichten unterstellt. Ratingagenturen gehe es nur darum, "die Türkei in die Ecke zu drängen, um denen den Weg freizumachen, die davon profitieren", sagte Erdogan am Freitag bei einer Ansprache in Ankara. Weder der türkische Markt noch die internationalen Märkte schenkten diesen Bewertungen noch Beachtung. Die türkische Wirtschaft sei "auf ihrem Höhepunkt". Moody's hatte die Kreditwürdigkeit der Türkei am Mittwoch auf "Ba2" herabgestuft - zwei Stufen tief im sogenannten Ramschbereich./cy/lsy/DP/she

