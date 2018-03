Und plötzlich ist sie wieder da: Eine beinahe schon vergessene Volatilität ist an die Finanzmärkte zurückgekehrt. Es sieht also so aus, als würden wir ein gutes Stück zur Normalität zurückkehren. Fakt ist aber auch, dass ein gezieltes "Stock-Picking" für Anleger nun wieder wichtiger wird. Doch wie gehen eigentlich Wikifolio-Trader mit der zunehmenden Volatilität um? Nikolaos Nicoltsios von wikifolio.com bei Börse Stuttgart TV.