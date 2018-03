DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der Bundesligist am Freitag mit. Der bisherige Vertrag des 28-Jährigen wäre 2019 ausgelaufen. "Seit 2012 trage ich das Trikot der Borussia. Ich bin glücklich und stolz, heute verkünden zu können, dass ich es auch weiterhin tragen werde. Dortmund ist meine Heimat, der BVB ist mein Verein!", erklärte Reus in einer Club-Mitteilung. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte sich glücklich über die Verlängerung. Die besten Clubs der Welt hätten Reus in der Vergangenheit immer wieder Offerten gemacht./se/DP/das

