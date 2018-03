FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat kurz vor dem Börsengang ihrer Vermögensverwaltung DWS noch einmal ihre Entscheidung für die umstrittene Rechtsform KGaA verteidigt, die den Investoren kaum eine Mitsprache ermöglicht. Mit einem zusätzlichen Entscheidungsgremium im Aufsichtsrat, versucht die Bank, den neuen Aktionären eine bessere Mitsprache einzuräumen, wie der designierte Aufsichtsratsvorsitzende der DWS, Karl von Rohr, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte. "Mit der neuen Aufstellung des Aufsichtsrats müssen wir verschiedene Ziele erreichen: einerseits wollen wir natürlich unseren externen Aktionären so viel Mitsprache wie möglich zugestehen, andererseits bleiben wir der klare Hauptaktionär und müssen als Konzernvorstand unsere Interessen wahren können."

Die Bank will am Sonntag weitere Details zum Börsengang der DWS bekannt geben, der voraussichtlich in der Woche vom 19. März an kommen wird. "Dass wir in der DWS nun neue Aktionäre von außen bekommen, ist eine neue Struktur, von der wir uns positive Impulse versprechen", sagte von Rohr weiter, der im Vorstand der Deutschen Bank für die Themen Recht und Personal zuständig ist.

Durch die Ausgabe von gut einem Viertel der Aktien will die Bank nach Angaben aus Finanzkreisen 1,5 bis 2 Milliarden Euro einnehmen. Details zur Preisspanne für die Aktien dürften ebenfalls am Sonntag kommen.

Von Rohr sieht aber vor allem die künftige größere Unabhängigkeit der DWS von den Konzernstrukturen der Bank als Vorteil. Das gilt unter anderem für das Gehalt: "Wenn die DWS ausgegliedert wird, unterliegen die meisten Mitarbeiter nicht mehr den strengen Vergütungsregeln für Banken. Das heißt aber nicht, dass wir die Schleusentore öffnen werden. Unsere Vermögensverwalter sind gut bezahlt." Auch für weiteres Wachstum sieht er viel Potential: "Nach einem erfolgreichen Börsengang ist unser Ziel das volle Potential des Geschäftes auszuschöpfen."

