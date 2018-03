Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Verlusten ins Wochenende gegangen. Stützend auf das Sentiment wirkte der langsamere Anstieg der US-Stundenlöhne im Februar - ein starker Anstieg im Vormonat hatte Inflationssorgen ausgelöst und die Börsen belastet. Auch die sich anbahnende Entspannung im Nordkorea-Konflikt kam gut an. US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un angenommen. Negativ wirkte aber die Sorge vor einem Handelskonflikt: Trump hatte am Vorabend wie angekündigt das Dekret für Strafzölle auf Stahl und Aluminium unterzeichnet. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 12.347 Punkte.

Die von Trump verhängten Strafzölle belasteten die entsprechenden Branchentitel allerdings nicht mehr nachhaltig. Zur Begründung hieß es, Trump habe mit seiner Ankündigung, mögliche Ausnahmen zu prüfen, den Weg für Verhandlungen geöffnet. Die Nafta-Partner Mexiko und Kanada, mit denen die USA gerade verhandeln, hat er zunächst von den Zöllen ausgenommen. Salzgitter, wo es zusätzlich ein Abstufung durch Kepler Cheuvreux gab, verloren 5,7 Prozent. Thyssenkrupp stiegen dagegen 0,6 Prozent.

Lufthansa kamen mit Aussagen der Kranich-Airline zum Preisumfeld unter Druck. Im Rahmen der Bekanntgabe der Passagierzahlen hatte Lufthansa vermeldet, dass sich das währungsbereinigte Erlösumfeld im Februar nur stabil entwickelt habe. Hier sei aber ein Anstieg erwartet worden, sagte ein Händler. Lufthansa verloren, auch aufgrund von Gewinnmitnahmen, 5,6 Prozent.

Aroundtown mit Kapitalerhöhung - BVB droht international das Aus

Die Aktien von Aroundtown fielen um 4,7 Prozent auf 6,32 Euro. Das Unternehmen hat 95 Millionen Aktien zum Preis von 6,38 Euro das Stück bei institutionellen Investoren platziert und damit brutto 606,1 Millionen Euro eingenommen. Weil mit den Einnahmen Immobilienkäufe und damit zukünftiges Wachstum finanziert würden, handele es sich um normales Geschäft, was die Börsianer nicht negativ werteten, hieß es im Handel.

Unter Druck stand die BVB-Aktie, sie gab um 5,5 Prozent nach. Nach der überraschenden Hinspiel-Niederlage im Achtelfinale der Europa-League gegen RB Salzburg droht Borussia Dortmund das internationale Aus. Dem sportlichen Dilemma würde dann der Verlust von Einnahmen folgen.

Sehr fest wurden die Aktien des Werkzeugmaschinenbauers Bauer gehandelt. Kepler Cheuvreux hat die Aktien mit einem Kursziel von 25 Euro auf die Kaufliste genommen. Der Kurs gewann 14,1 Prozent auf 23,85 Euro. Trotz einer Platzierung schlossen Delivery Hero 0,6 Prozent auf 38,62 Euro höher. Die 1,4 Millionen Stücke sollen laut Angaben aus dem Handel bei 38,30 Euro platziert worden sein. Mit neuen Ankeraktionären gewannen Lloyd Fonds gleich 35,8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 93,1 (Vortag: 100,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,68 (Vortag: 3,94) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner, 12 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

