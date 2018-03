Anlässlich der Veröffentlichung des ersten institutionellen Research-Berichtes zu EUROPEAN LITHIUM finden Sie anbei das Update-Interview: UPDATE INTERVIEW EUROPEAN LITHIUM Die Gesellschaft verändert sich aufgrund der anstehenden PFS, den Bohrungen in Zone Zwei und auch der zunehmenden Wahrnehmung bei institutionellen Investoren (zB durch die First Berlin Studie) vom Explorationsunternehmen hin zum Produzenten. Die Zukunft des Unternehmens hängt daher immer weniger von der Hoffnung auf gute Bohrergebnisse o.ä. ab, sondern wird aufgrund der Zunahme von Fakten und unabhängigen Meinungen belastbarer. In diesem Stadium verändert sich normalerweise auch der Kursverlauf weg von auf Hoffnung basierenden volatilen Bewegungen hin zu einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...