Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Kapsch TrafficCom -0,23% auf 42,5, davor 3 Tage im Plus (3,27% Zuwachs von 41,25 auf 42,6), Valneva -0,28% auf 3,58, davor 3 Tage im Plus (5,59% Zuwachs von 3,4 auf 3,59), voestalpine -1,54% auf 44,8, davor 3 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 43,85 auf 45,5), Mayr-Melnhof -2,21% auf 123,8, davor 3 Tage im Plus (4,98% Zuwachs von 120,6 auf 126,6), Flughafen Wien 0% auf 34,5, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 33,8 auf 34,5), Goldbarren (100g, philoro) +0,23% auf 3497, davor 3 Tage im Minus (-0,48% Verlust von 3506 auf 3489), Gold Känguru 1/1 +0,23% auf 1102,3, davor 3 Tage im Minus (-0,48% Verlust von 1105,1 auf 1099,8), Gold Krugerrand 1/1 +0,24% auf 1106,6, davor 3 Tage im Minus (-0,49% Verlust von 1109,4 auf 1104), DO&CO +2,88% auf 49,95,...

