Köln (ots) - Waschechten NITRO-Fans sind Bölkstoff, Horex und Flachköpper natürlich ein Begriff. Und wessen Verdienst ist das? Comic-Zeichner Rötger Feldmann - alias Brösel - zeichnet für das zotige Werner-Universum verantwortlich und ist den Realfilmsequenzen der Zeichentrick-Filme höchstpersönlich vor der Kamera. Der Werner-Schöpfer prägte mit seiner derben Hauptfigur Werner, Motorrad-Kumpel Eckat und Chef Meister Röhrich eine ganze Generation von jungen Motorradliebhabern. Denn Werner und Co. fahren Horex und haben ständig einen unlöschbaren Durst nach "Bölkstoff" - dem abgöttisch verehrten Bier der antiautoritären Zeichentrickreihe. Übrigens: Die Comic-Bücher und -Filme um die biertrinkenden Motorradfreaks wurden so erfolgreich wie kein anderer deutscher Comic.



Wer Lust auf die kultischen Knollnasen-Typen hat, wird beim Männersender ganz sicher fündig. Im März 2018 zeigt NITRO zur besten Primetime vier der fünf Werner-Filme! Los geht's am 13.03. mit den zwei ersten Teilen der Comic-Reihe: "Werner - Beinhart" (20.15 Uhr) und "Werner - Das muss kesseln" (22.00 Uhr). Eine Woche darauf, am 20.03., zeigt NITRO "Werner - Volles Rooäää!" (20.15 Uhr) und "Werner - Gekotzt wird später!" (21.45 Uhr).



Und im Spätsommer wird noch mal richtig Gas gegeben: NITRO ist Präsentator und Medienpartner eines ganz besonderen Events: Vom 30.08. bis 02.09. findet im norddeutschen Hartenholm die Neuauflage des legendären "Werner Rennen" von 1988 statt. Auf dem Flugplatz Hartenholm sucht Comic-Zeichner Brösel die Revanche gegen Kneipenwirt Holger "Holgi" Henze. Mit seiner viermotorigen Horex - dem "Red-Porsche-Killer", tritt der Werner-Schöpfer gegen den 911er-Porsche von Holgi an! Auch musikalisch hat das mehrtägige Renn-Festival u.a. mit BAP, Otto, Doro Pesch und Torfrock eine Menge zu bieten. Das Highlight des Festivals, das große Revanche-Rennen, und weitere Überraschungen wird es in einer Live-Übertragung bei NITRO zu sehen geben. Geplant ist im Rahmen des Festivals zudem die Ausstrahlung einer Dokumentation über den "Werner-Kult" bei NITRO.



Weitere Infos zu "Werner - Das Rennen": www.werner-rennen.de



Wer live dabei sein möchte bekommt die Tickets bei RTL.de/tickets und allen bekannten Vvk-Stellen.



