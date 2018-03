Heidelberg (ots) - Das Treffen ist für Kim kein Einknicken, im Gegenteil: Der "kleine Raketenmann" ist endlich auf Augenhöhe mit dem großen Feind, der ihn eben noch mit diesen Worten verspottet hatte. Für ihn ist der Gipfel ein Punktsieg. Doch das ist ein erträglicher Preis dafür, dass nun zwei Männer miteinander reden wollen, die sich bislang die Auslöschung per Atomknopf androhten. Wobei kaum diese Erkenntnis in beiden gereift wäre und zur Einigung geführt hätte. Kim darf sich über die Aufwertung freuen, auf die er jahrelang hingearbeitet und gerüstet hat. Und Trump scheint sich von seiner Sprunghaftigkeit leiten zu lassen, spontan, ganz ohne lange Verhandlungen auf Sherpa-Ebene, die einem Gipfel sonst vorausgehen. Und daher ist auch nicht gesagt, dass das Treffen - wenn es nicht ebenso spontan noch abgesagt wird - wirklich eine dauerhafte Annäherung bringen wird. Das ist möglich. Aber beim Aufeinandertreffen zweier Unberechenbarer ist vieles denkbar.



