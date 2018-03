Ganterschwil (ots) - Der Verwaltungsrat der Berlinger Special AG hat beschlossen, die Herstellung von Behältern für Doping-Kontrollproben mittelfristig einzustellen. Um die Durchführung von Dopingkontrollen nicht zu gefährden, beliefert die Firma ihre Kunden auf deren Wunsch und in einvernehmlicher Absprache mit der Welt-Antidoping-Agentur WADA während einer Übergangsphase weiter.



Das Ostschweizer Technologieunternehmen Berlinger Special AG stellt seit den 90er-Jahren Behälter und Sicherheitslösungen für Dopingproben her. Diese werden weltweit eingesetzt. Dieses Geschäftsfeld geht auf ein langjähriges Engagement für sauberen Sport zurück. Immer organsiertere Formen des Dopingbetrugs haben das Anforderungsprofil der Anti-Doping-Kits stetig erhöht und verändert. "Solche Entwicklungen schaden nicht nur dem Sport, sie vertragen sich auch immer weniger mit unseren Unternehmenswerten und Kernkompetenzen", begründet Verwaltungsratspräsidentin Andrea Berlinger den strategischen Entscheid, im Laufe der nächsten Monate geordnet aus diesem Geschäftsfeld auszusteigen und sich auf das High-Tech-Kerngeschäft der Berlinger & Co. AG zu konzentrieren.



Kein Vakuum bei Dopingkontrollen Nachdem zuletzt in einzelnen Labors sowie bei Materialtests des externen Glaslieferanten und der Eidg. Materialprüfungsanstalt EMPA Glasbrüche festgestellt wurden, hat die Berlinger Special AG die Lieferung der Dopingkontroll-Kits vorübergehend eingestellt. Aufgrund der bisherigen Testresultate kann das Materialrisiko als überschaubar taxiert werden. Nach einvernehmlicher Absprache mit dem Regulator sowie auf Wunsch von Kunden, ist Berlinger bereit, die Nachfrage nach den auch in PyeongChang eingesetzten BEREG-Kits solange Vorrat zu decken. Damit ist, soweit an Berlinger, die Durchführung von Dopingproben zunächst gesichert und eine Kontroll-Lücke vermieden.



Über die Modalitäten des Ausstiegs wird der Verwaltungsrat von Berlinger Special AG zu gegebener Zeit entscheiden. Das Toggenburger Unternehmen Berlinger & Co. AG wird sich künftig auf das Kerngeschäft, die High-Tech-basierte Überwachung von Kühlketten, konzentrieren.



