die hessische PVA Tepla kann sich aktuell über zu wenige Aufträge nicht beschweren. Die Produktion läuft bereits an der Kapazitätsgrenze und es wurde sogar eine Kooperation mit chinesischen Unternehmen geschlossen, um in Asien zu produzieren und so die hohe Nachfrage befriedigen zu können. Auch in Zukunft dürfte es für PVA Tepla rasant weitergehen.

Die Analysten von Hauck & Aufhäuser rechnen bis 2019 mit einer Verdopplung des operativen Gewinns und erwarten darüber ... (Robert Sasse)

