Wochenrückblick KW10: Handelskrieg verliert seinen Schrecken

US-Präsident Donald Trump und die US-amerikanischen Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte wirbelten die Aktienmärkte in dieser Woche ordentlich durcheinander. DAX & Co stürzten regelrecht ab. Die gute Nachricht ist jedoch, dass sich die Märkte genauso schnell wieder beruhigen konnten. Zumal die neuesten US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor schnellen Leitzinserhöhungen der Fed weniger werden ließen.

Mit 313.000 neuen Stellen fiel der Februar-Arbeitsmarktbericht überraschend gut aus. Noch mehr dürften sich Anleger über die etwas moderateren Lohnsteigerungen als noch im Januar gefreut haben. Damit muss die Fed womöglich doch nicht rigoroser im Kampf gegen die Inflation eingreifen.

Deutschland

Der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) dürfte zu den Profiteuren der jüngsten Kältewelle in Deutschland gehört haben. Außerdem sorgte das MDAX-Unternehmen mit neuen Anbaumethoden in der Landwirtschaft für Aufsehen. Und dies alles, während die Erholung am Düngemittelmarkt voranschreitet. Mehr dazu hier.

