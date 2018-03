Goldener Ausblick für Newmont, Gesco ist nach Abschlägen wieder ein Kauf und Eyemaxx bietet Rendite für Mutige. Aktien, Anleihen und Fonds für private Geldanleger.

Aktientipp: Newmont Mining - Mit Gold ganz oben aufs Treppchen

In diesem Jahr wird der US-Goldkonzern Newmont Mining den Konkurrenten Barrick Gold aus Kanada als weltweit größten Goldförderer ablösen. Der Vorstand stellt für 2018 eine Fördermenge von 5,2 Millionen Unzen in Aussicht. Das bedeutete zwar einen leichten Rückgang gegenüber 2017. Allerdings stieg die Produktion im Vorjahr um rund acht Prozent auf 5,266 Millionen Unzen. Demgegenüber wird Barrick 2018 vermutlich ein Zehntel weniger Gold fördern und auf nur noch 4,8 Millionen Unzen kommen. Wichtiger aber als die reine Fördermenge sind Rentabilität und Bilanzqualität. Hier hat Newmont in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Die Gesamtkosten je geförderter Unze konnten seit 2012 um 21 Prozent auf zuletzt 924 Dollar reduziert werden. Die Nettoverschuldung verringerte sich seither von 4,6 Milliarden auf 744 Millionen Dollar. Dazu beigetragen haben Verkäufe nicht strategischer Vermögenswerte im Volumen von 2,8 Milliarden Dollar und stetig steigende freie Mittelzuflüsse. Diese verbesserten sich 2017 um 88 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar.

Erfreulich: Trotz des deutlichen Produktionsanstiegs konnten die Goldreserven auch ohne Zukäufe stabil gehalten werden, bei 68,5 Millionen Unzen.

Das Minenportfolio ist weltweit gestreut. Die Produktion verteilt sich auf Nordamerika (41 Prozent), Australien (31), Afrika (16) und Südamerika (12). Die Aktie gehört zu den stärksten im Minensektor. Nahezu alle Kursgewinne seit 2015 konnten verteidigt werden.

Aktientipp: Gesco - Mittelstandsfantasie trotz Kartellärger

Die Aktien des Beteiligungsunternehmens Gesco hatten einen guten Lauf. Dann schockte die Nachricht, der Tochtergesellschaft Dörrenberg Edelstahl drohe wegen Kartellverstößen eine hohe einstellige Millionenbelastung. Mehr als 70 Millionen Euro Börsenwert haben Gesco-Aktien seitdem eingebüßt. An der Börse dürfte damit eine Kartellstrafe zum großen Teil verarbeitet sein; zumal verwandte Aktien wie Indus oder Max Automation in der gleichen Zeit deutlich besser liefen.

Den Dreh nach oben dürfte Gesco spätestens im neuen Geschäftsjahr schaffen, das bis März 2019 läuft. Der Branchenverband VDMA rechnet damit, dass die Produktion im Maschinen- und Anlagenbau in diesem Jahr um drei Prozent zulegt. In Gesco stecken derzeit 17 mittelständische Unternehmen aus den Branchen Automatisierung, Fahrzeugtechnik, Gesundheit oder Metallverarbeitung. Im Durchschnitt bekamen die Gesco-Unternehmen im vergangenen Jahr acht Prozent mehr neue Aufträge herein. Damit sollte es nicht schwierig sein, den Gesamtumsatz im neuen Geschäftsjahr um mindestens fünf Prozent auf 560 Millionen Euro zu erhöhen.

Der Gewinn kann dabei noch stärker steigen. Zum einen dürfte die absehbare Kartellbelastung noch im Abschluss 2017/18 verarbeitet werden. Zum anderen hat sich der Mix der Beteiligungen verbessert: Der langjährige Problemfall, der Karosseriebauer Protomaster, wurde verkauft. Neu herein kam dafür der rentable Stahlveredler Pickhardt & Gerlach. Dass die Gesco-Führung in Zukunft etwas mehr Einfluss bei der operativen Führung der Tochtergesellschaften nehmen will, sollte der Rendite ebenfalls zugutekommen. Mit fast 50 Prozent Eigenkapitalquote sind die Gesco-Unternehmen solide finanziert, und es besteht genug Spielraum für weitere Zukäufe.

Aktientipp: Axel Industries - Blühende Landschaften in der Champagne

Mittelständler sind in Frankreich seltener anzutreffen als in Deutschland. Doch auch jenseits des Rheins wachsen Familienunternehmen stabiler als Großkonzerne und schaffen mehr Arbeitsplätze. Das zahlt sich aus, auch für Anleger.

Eine reiche Ernte kann jetzt bei Exel Industries im Herzen der Champagne eingefahren werden. Rund 120 Prozent vorne liegen Anleger mit der Aktie des weltweit führenden ...

