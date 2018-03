Extrem stark hat sich in den vergangenen Monaten die Aktie von Motorola Solutions entwickelt. Selbst die derzeitige Korrektur an den Märkten kann dem Wert kaum etwas anhaben. Das Unternehmen bietet Kommunikationslösungen und -services für Behörden und Organisationen an, die spezielle Sicherheitsanforderungen haben. Beispielsweise stammen die Digitalfunkgeräte der Polizei von Motorola Solutions oder auch "intelligente" Westen für den PolizeiEinsatz. Auch bei der Feuerwehrarbeit können die Lösungen des Unternehmens in Zukunft für enorme Fortschritte sorgen, beispielsweise durch den Einsatz einer Augmented-Reality-Brille, die Daten für Einsatzkräfte oder den Grundriss eines Gebäudes liefern kann. Im vierten Quartal 2017 konnte Motorola Solutions sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Prognosen der Analysten übertreffen. Und auch der Ausblick für 2018 fiel besser aus als erwartet. Hier stellte die Gesellschaft nun einen Gewinn je Aktie von 6,50 bis 6,65 Dollar in Aussicht, nach 5,46 Dollar im vergangenen Jahr.

