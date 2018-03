Es ist keine Schande, wenn du und dein Portfolio der breiten Entwicklung des Marktes hinterherlauft. Um genau zu sein, bist du sogar in sehr guter und sehr professioneller Gesellschaft. Viele Fondsmanager und sogar Hedgefondsmanager schaffen es nämlich ebenfalls nicht, ihren jeweiligen Vergleichsindex hinter sich zu lassen.



Dennoch solltest du dich auf die Suche nach einer Ursache für diesen Missstand begeben. Vielleicht liegt es sogar an einer Investoren-Krankheit, unter der sehr viele leiden.

Home Bias könnte der Übeltäter sein

Es könnte nämlich an deiner persönlichen Neigung liegen, dein Geld lediglich in auf Anhieb bekannte und heimische Unternehmen zu investieren. Das verbirgt sich übrigens ...

