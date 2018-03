Mit Elektroautos und Raketen schindet Seriengründer Elon Musk Eindruck. Sein Konzept für ein Tunneltransportsystem hat er jetzt überdacht.

In 3D-Simulationen eines von Elon Musk vorangetriebenen Tunneltransportsystems fuhren bislang Autos in Städten in Transportkapseln, die dann unter die Erde gelassen und mit hoher Geschwindigkeit unter der Oberfläche transportiert wurden. Doch an dieser Idee hat der Technologie-Vorreiter das Interesse verloren.

In mehreren Tweets teilte Musk mit, künftig mit einem solchen urbanen Transportsystem vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer transportieren zu wollen. Damit handelt es sich also um ein alternatives U-Bahn-Konzept. Für ein solches System könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...