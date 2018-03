In Kolumbien treten die ehemaligen Rebellen der FARC bei der Parlamentswahl an. Kandidaten werden bei Wahlauftritten beschossen und beschimpft.

Wahlkampf in Kolumbien ist mitunter eine Frage von Leben und Tod - auch in diesen Tagen. Im ganzen Land werden Kandidaten für die Parlamentswahl am Sonntag ausgebuht, mit Steinen beworfen, mit Macheten angegriffen und sogar beschossen. Wenn alle Bewerberinnen und Bewerber den Tag der Abstimmung unbeschadet erleben, muss man wohl schon von einem Erfolg sprechen. Selten war die Kampagne zur Neubesetzung von Senat und Abgeordnetenkammer in Bogotá so sehr von Gewalt gegen Kandidaten und politischer Intoleranz überschattet wie in diesem Jahr.

"Es sind die ersten Wahlen seit langem weitgehend ohne die Bedrohung bewaffneter Gruppen, weil die FARC-Guerilla die Waffen niedergelegt hat. Aber dennoch sind es die aggressivsten und gewalttätigsten seit vielen Jahren", sagt der Friedensforscher Ariel Ávila. Siebzehn Angriffe und Gewalttaten gegen Politiker hat der Vize-Direktor der Stiftung für Frieden und Versöhnung gezählt, davon alleine drei am vergangenen Wochenende. Es sei absurd, dass die politische Gewalt gerade in den Zeiten steige, in denen der Frieden zum Greifen nahe sei.

Aber wenn man bedenkt, dass vor allem linke Bewerber und Aspiranten der Ex-Guerilla mit ihrer Partei "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común" (FARC) im Fadenkreuz stehen, ergibt es wieder Sinn. Viele Kolumbianer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...