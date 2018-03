Bereits in wenigen Wochen soll es Gespräche auf höchster Ebene zwischen Washington und Pjöngjang geben. Doch wie könnte ein solcher Gipfel aussehen?

Nach einem Jahr voller Drohungen kam die Kehrtwende überraschend. US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen miteinander reden - und zwar von Angesicht zu Angesicht. Trump hätte die Chance, vor den Zwischenwahlen im Herbst einen diplomatischen Coup zu landen. Kim könnte sich damit punkten, einer Weltmacht auf Augenhöhe zu begegnen. Ein Durchbruch im Streit um das Atomprogramm des asiatischen Landes erscheint zumindest möglich. Ein Scheitern ist allerdings auch nicht ausgeschlossen.

Warum gerade jetzt?

Die internationalen Sanktionen dürften Nordkorea durchaus zu schaffen machen. Die Einladung von Kim könnte also auch darauf zurückzuführen sein, dass er fast keine andere Wahl hat, um seine Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Trump wiederum braucht dringend einen handfesten außenpolitischen Erfolg. Sollte er mit seiner oft als wenig feinfühlig kritisierten Art ausgerechnet in der Nordkorea-Krise Fortschritte erzielen, könnte dies auch den Ausgang der Kongresswahlen im November beeinflussen.

Beide hätten in der aktuellen Lage Interesse an einem "Big Deal", sagt Cheong Seong Chang vom südkoreanischen Sejong-Institut. Sollte es tatsächlich zu einem Gipfel im Mai kommen, würde dieser unmittelbar auf ein für April angesetztes Treffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In folgen. Es sei wahrscheinlich, dass Pjöngjang dann im Laufe des Jahres Gespräche auch mit China, Russland und Japan anstreben werde, um die eigene Isolation zu beenden, sagt Cheong.

Wo könnte der Gipfel stattfinden?

Die USA ...

