Die ruhigen Zeiten an der Börse sind vorbei: Die US-Politik sorgt in den kommenden Wochen für hohe Kursschwankungen.

In den kommenden Monaten drohen nach Ansicht der meisten Experten schwankungsintensive Zeiten an den Aktienmärkten. Dabei gibt es verschiedene - und schon lange im Markt befindliche - Ängste der Investoren und Händler. Einmal ist da natürlich die Furcht vor einem Anziehen der Inflation und der Zinsen, zum anderen die Angst für Trumps Strafzöllen.

Die Bedenken bezüglich eines möglichen umfassenden Handelskriegs werden in den kommenden Monaten kaum zerstreut werden, meint Michael Bissinger, Analyst bei der genossenschaftlichen DZ Bank.

Am vergangenen Freitag gab es aber erst einmal Entwarnung an der Inflationsfront. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA sind weniger stark gestiegen als erwartet, was die Börsenkurse angeschoben hat. Die für die Inflationsentwicklung wichtigen Löhne stiegen im Februar um 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Analysten hatten mit 0,2 Prozent gerechnet.

Zudem zeigten die Zahlen der US-Regierung, dass der Arbeitsmarkt noch stärker boomt als erwartet. Für die Aktienmärkte war dies ein positiver Wochenabschluss. Der Dow Jones stieg am frühen Nachmittag in New York 1,4 Prozent auf 25.251 Zähler - um am Abend mit gut 25.336 Punkten zu schließen. Dem Deutschen Aktienindex ...

