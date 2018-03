Früher war der Ölsektor ein Top-Spot für renditeorientierte Investoren, um große Dividenden zu kassieren. Allerdings hat der in den letzten Jahren zusammengebrochene Ölpreis viele dieser lukrativen Auszahlungen nach unten gezogen. Der US-Ölgigant ConocoPhillips (WKN:575302) zum Beispiel hat seine Dividende 2016 um zwei Drittel gekürzt, um flüssige Mittel zu erhalten, damit er den Absturz überleben konnte. Andere kündigten in den dunklen Tagen des Ölmarktabschwungs ähnlich massive Dividendenkürzungen an, um sich über Wasser zu halten.



Doch nachdem die Ölproduzenten hart daran gearbeitet haben, die Kosten zu senken und ihre Bilanzen zu stützen, generieren sie nun mehr Cashflow als in den vergangenen Jahren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...