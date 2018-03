Liebe Leser,

was bei Wikipedia steht, muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Das zeigt sich aktuell am Beispiel von Puma. Die freie Enzyklopädie gab als Gründungsdatum von Puma den 12. März 1948 an, wodurch es zu einiger Verwirrung kam. Auf das Datum beriefen sich einige renommierte Medien wie etwa das Handelsblatt, welches im Januar berichtete, Puma werde im März 70 Jahre alt.

Auch die Nürnberger Nachrichten wurden hellhörig und fragten sich schon, was für das große Jubiläum ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...