Liebe Leser,

bei Broadcom überschattet die geplante Übernahme des Chipherstellers Qualcomm weiterhin alles andere. Zuletzt gab es dabei Sicherheitsbedenken von US-Behörden, die Broadcom jetzt aber ausräumen will. Das Unternehmen gab bekannt, keine Geschäftsbereiche von nationaler Bedeutung ins Ausland verkaufen zu wollen. Zweifel werden aber wohl dennoch bleiben und einige Politiker in den USA sehen die Arbeit von Qualcomm als zu wichtig für die nationale Sicherheit an, um das Unternehmen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...