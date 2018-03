Liebe Leser,

Coca-Cola beschreitet neue Wege und bricht mit Traditionen. In Japan kündigte der Hersteller von Softdrinks erstmals in der 125-jährigen Geschichte des Unternehmens ein alkoholhaltiges Getränk an. Dabei handelt es sich um Chu-Hi, ein Mixgetränk aus Sprudelwasser, Aromastoffen und einem Destillat, das an Wodka erinnert. Vorerst ist aber nicht damit zu rechnen, dass das Produkt seinen Weg auch in hiesige Gefilde findet.

Jorge Garduño, Bereichsleiter für Japan bei Coca-Cola, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...