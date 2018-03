In der deutschen Energiewirtschaft bahnt sich eine spektakuläre Milliardenübernahme an. Doch wie soll der Deal konkret aussehen?

Eon will die RWE-Ökostromtochter Innogy kaufen, wie die beiden Branchenriesen am Sonntag mitteilten. Dazu hätten sie eine Grundsatzeinigung erzielt, die einen weitreichenden Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen sowie eine Barzahlung von RWE an Eon in Höhe von 1,5 Milliarden Euro vorsieht. Hier finden Sie Antworten zu fünf Fragen rund um den Mega-Deal der deutschen Energiewirtschaft.

Wie viel sind Innogy und Eon an der Börse wert?

Innogy hat derzeit einen Marktwert von rund 19,2 Milliarden Euro, Eon nur 18,4 Milliarden Euro.

Die RWE-Ökostromtochter Innogy hatte 2016 einen glänzenden Börsenstart hingelegt. Doch die "grüne" RWE -Tochter verlor rasch an Vertrauen der Anleger. Das Unternehmen drohte, in den ersten Jahren seit der Gründung zu stagnieren. Konzernkreise rechneten erst ab 2020 damit, dass sich die großangelegten Investitionen in Windparks auszahlten.

Wofür sind Eon und Innogy auf dem deutsche Energiemarkt bekannt?

Eon und RWE sind beide in Nordrhein-Westfalen ansässig und haben bei der europaweiten Abkehr von fossilen Energieträgern ähnliche Wege beschritten: Beide Konzerne vollzogen die Abspaltungen 2016. Eon lagerte die Sparten mit fossilen Brennstoffen in Uniper aus, RWE spaltete die entsprechenden Bereiche in Innogy ab.

Eon und Innogy betreiben Strom- und Gasnetze, Ökostrom sowie das Vertriebsgeschäft von Strom und Gas. Eon ist Deutschlands größter Investor im Bereich erneuerbare Energien mit mehr als 10 Milliarden Euro Assets in Windkraft-, Solar- und Speicheranlagen. ...

