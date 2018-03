Für die Aktionäre von SLM Solutions verläuft das Jahr 2018 bislang nicht zufriedenstellend. Ausgehend vom Rekordhoch bei 49,70 Euro vom 05. Januar hat der TecDAX-Titel gut ein Drittel an Wert verloren. An der Technologie von SLM liegt es nicht. Denn mit den riesigen Metall-3D-Druckern hat sich das Unternehmen in einem wachstumsstarken Markt der Zukunft positioniert. Die Analysten von Equinet scheinen diese Einschätzung aktuell nicht zu teilen.

