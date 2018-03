Die Bahn hat ihr Pünktlichkeitsziel verpasst und macht das Wetter verantwortlich. Daran will das Unternehmen arbeiten - und hat auch noch andere Pläne.

Die Deutsche Bahn will die Pünktlichkeit ihrer Züge verbessern und mit einem digitalen Check-In Fahrkartenkontrollen reduzieren. "Für ein Unternehmen, das viel unter freiem Himmel arbeitet, ist die Zunahme extremer Wetterphänomene eine echte Aufgabe. Wir bauen deshalb derzeit mit Hochdruck ein "Lagezentrum Pünktlichkeit" auf", sagte Bahnchef Richard Lutz der "Bild am Sonntag". In dem Lagezentrum sollten künftig aus allen Bereichen die Informationen zusammenlaufen, ...

