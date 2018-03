Liebe Leser,

Amgen hat unsere Erwartungen im abgelaufenen Jahr nicht erfüllt. Aufgrund der Steuerreform in den USA musste das Unternehmen einen Einmalaufwand von 6,1 Mrd $ verkraften. Zudem lag der Umsatz im Schlussquartal um 3% unter dem Vorjahreswert. Auf Jahressicht verdiente Amgen bei leicht gesunkenen Umsätzen nur noch rund 2 Mrd $. Die Bilanz war stärker als je zuvor. Per Jahresende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von über 41 Mrd $. Dabei wurden 6,5 Mrd $ in Form von ... (Volker Gelfarth)

