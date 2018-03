11.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem aktuellen Raiffeisen Research Börsebericht: "Die großen Aktienindizes der Eurozone können in ihrer Entwicklung weiterhin nicht ganz mit ihren US-Pendants mithalten. Relativ belastend wirken dabei u.a. auch die bereits veröffentlichten Quartalszahlen der europäischen Berichtssaison, die in Summe weitaus weniger positiv ausgefallen sind als jene der US-Konzerne. So enttäuschten insbesondere einige große, multinational agierende Unternehmen der Eurozone die durchwegs recht hoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...