Straubing (ots) - "Ein neues Gesicht für Bayern", wirbt die SPD für ihre Spitzenkandidatin und macht damit aus der Not eine Tugend. Erst seit Mai 2017 als Landeschefin im Amt, ist die 50-jährige Naturwissenschaftlerin vielen Bayern tatsächlich noch unbekannt. Ihr Schauspieler-Double sang nicht von ungefähr auf dem Nockherberg: "Ach, es ist schon ein Dilemma, man merkt nichts von meinem Glamour." Also doch jodeln? Nein, Natascha Kohnen hat in den nächsten Monaten viel, viel, aber wirklich ganz viel Überzeugungsarbeit für ihre Person und die Anliegen ihrer Partei vor sich. Als wäre das nicht schon schwierig genug, muss sie sich auch noch von dem destruktiven Sog der Bundes-SPD freischwimmen. Das Bestehen auf dem Landesparteitag - im Vergleich dazu eine Kleinigkeit.



