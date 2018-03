Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) - Borussia Dortmund, einer der erfolgreichsten europäischen Fußballclubs mit einer großen Fangemeinde in Asien und rund um die Welt, hat heute im Signal Iduna Park in Dortmund (Deutschland) die Thailändische Regionalfluggesellschaft Bangkok Airways als "regionalen Partner von Borussia Dortmund" präsentiert.



Die Kooperationsvereinbarung sieht verschiedene Werbe- und Promo-Initiativen im Rahmen von Co-Branding-Kampagnen in Thailand, Südostasien, Kontinentalchina, Hongkong, Indien und Bangladesch vor, mit der die Airline ihre Markenbekanntheit quer durch die Region stärken will.



Puttipong Prasarttong-Osoth, President von Bangkok Airways, sagt: "Wir sind unglaublich stolz auf unsere Partnerschaft mit dem achtmaligen deutschen Meister Borussia Dortmund. Mit Borussia Dortmunds starker globaler Markenpräsenz und riesigen Fangemeinde sind wir überzeugt, dass wir das Markenimage von Bangkok Airways als Asia's Boutique Airline stärken und den Bekanntheitsgrad der Airline in ganz Asien und Europa, Heimat unseres größten Kundenstamms, erhöhen können."



"Ein weiteres Highlight ist die BVB Evonik Football School für Kinder. Gemeinnützige Arbeit gehört schon immer zu unserer Geschäftsstrategie. Wir werden gemeinsam mit unserem dedizierten CSR-Team daran arbeiten, dass dieser Sponsorenvertrag messbare Ergebnisse bringt", ergänzt Puttipong.



Carsten Cramer, Marketingchef von Borussia Dortmund, kommentiert: "Wir begrüßen die Partnerschaft mit Bangkok Airways, eine preisgekrönte Airline, die sich in den vergangenen Jahren in Asien immer stärker etabliert hat. Genau wie Bangkok Airways sind wir eine ambitionierte und aufstrebende Marke, und wir freuen uns außerordentlich auf die Kooperation in den Schlüsselmärkten der Airline."



Borussia Dortmund (www.bvb.de/eng) ist einer der traditionsreichsten und beliebtesten deutschen Fußballclubs. Der BVB wurde 1909 gegründet und hat in Deutschland um die 10 Millionen Fans. Auch die weltweite Fangemeinde des Clubs wächst rasant.



Informationen zu Bangkok Airways



Bangkok Airways (www.bangkokair.com), bekannt durch den Slogan ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE, ist die erste private Airline, die nach 1968 in Thailand gegründet wurde. Jeden Tag heben ungefähr einhundert Bangkok Airways-Maschinen vom Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok ab, die mehr als fünfundzwanzig exquisite Destinationen in ganz Thailand und Asien anfliegen. Dazu zählen unter anderem Samui, Phuket, Trat (Koh Chang) und die Malediven als beliebte Reiseziele bei Strandurlaubern, während Sukhothai, Luang Prabang und Siem Reap (Angkor) mit ihrem Welterbe Kulturreisende aus aller Welt anlocken.



Kris Promphrasid International Corporate Communications Bangkok Airways Public Company Limited Tel.: +662-265-5664 Fax: +662-265-5665 E-Mail: regional@bangkokair.com (https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/regional@bangkokair.com)



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/652918/BVB_and_Bangkok_Airways.jpg



OTS: Bangkok Airways Public Company Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129873 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129873.rss2