In der zurückliegenden Handelswoche präsentierten sich die Aktienmärkte äußerst volatil. Die Angst vor steigenden Zinsen in den USA, die Unsicherheiten rund um die Wahl in Italien und eines potenziellen Handelskriegs verunsicherten viele Anleger in der ersten Wochenhälfte. Das Festhalten an der Niedrigzinspolitik seitens der EZB und die Stabilisierung des Euro/US-Dollar waren Beruhigungspillen für die Marktteilnehmer ...

