Was Wikipedia zum 12. März hat 1894: The Coca-Cola Company von Asa Griggs Candler verkauft Coca-Cola zum ersten Mal in Flaschen. 1956: Der Aktienindex Dow Jones Industrial Average schließt erstmals über dem Stand von 500 Punkten. 1982: Gegen den Motorradhersteller Kreidler wird das Konkursverfahren eröffnet. 1986: In Hannover wird die CeBIT erstmals als eigenständige Messe eröffnet. 1987: Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erklärt nach einer Klage der Europäischen Kommission das deutsche Verbot, ausländische Biere, die nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot hergestellt werden, im Inland als Bier zu verkaufen, für unzulässig.

