Mit einem Anstieg von knapp zwei Prozent sprang der Nasdaq 100 am Freitag mit Schwung auf neue Rekorde. Gerade einen Monat, nachdem man am 9. Februar noch froh war, die an dem Tag markierten, neuen Korrektur-Tiefs in einen Intraday-Turnaround umgebogen zu haben, ist jetzt der charttechnische Deckel des Index, der am 29. Januar bei 7.023 Punkten aufgesetzt wurde, gesprengt.

