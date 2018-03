Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Morphosys vor den am 13. März erwarteten Zahlen von 90 auf 94 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen dürfte ein gutes viertes Quartal hinter sich haben, das die im November angehobenen Ziele widerspiegeln sollte, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Montag vorliegenden Studie. Da er inzwischen positiver zu Tremfya sowie den in der Entwicklung befindlichen Antikörpern MOR208 und MOR106 eingestellt sei, habe er das Kursziel hochgesetzt. Morphosys sei auf dem Weg, ein kommerzieller Biopharma-Hersteller zu werden./ck/ag Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0010 2018-03-12/09:12

ISIN: DE0006632003