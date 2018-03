Brüssel/Zürich (ots) -



Neuer Oliver Wyman-Report beziffert direkte Kosten des Brexit auf

75 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr für Unternehmen in der EU27

und UK. Am stärksten werden die Finanz- und die Autobranche betroffen

sein.



Die direkten Kosten des Brexit werden sich für Unternehmen in der

EU27 auf 40 Milliarden Schweizer Franken (CHF) und für Unternehmen im

Vereinigten Königreich (UK) auf 35 Milliarden CHF belaufen - auch

nachdem erste Schritte zur Kostensenkung unternommen wurden. In der

EU27 wird die Automobil-branche mit zusätzlichen Kosten in Höhe von

zwei Prozent der Bruttowertschöpfung am stärksten betroffen sein, in

UK die Finanzdienstleistungsindustrie mit etwa einem Drittel der

direkten dort anfallenden Kosten. Das zeigt eine gemeinsame Analyse

der Strategieberatung Oliver Wyman und der Anwaltssozietät Clifford

Chance. Auch Schweizer Unternehmen müssen sich auf unsichere Zeiten

einstellen.



Für die Analyse wurden die Auswirkungen von Zöllen und

regulatorischen Hürden berechnet, falls die EU27 und die UK zu einer

Handelsbeziehung nach Regeln der Welthandelsorganisation (WTO)

zurückkehren. Der Report beziffert die direkten Kosten für

Unternehmen in der EU auf 40 Milliarden CHF und in der UK auf 35

Milliarden CHF pro Jahr - unter Berücksichtigung erster Schritte zur

Kostensenkung. Der grösste Kostenanteil entsteht durch regulatorische

Hürden; dazu zählen etwa Kosten für Zulassungen oder durch erhöhten

Zeitaufwand an der Grenze.



In der EU27 wird die Automobilbranche mit zusätzlichen Kosten

durch Handelsbarrieren in Höhe von zwei Prozent der

Bruttowertschöpfung am stärksten betroffen sein. Auf Länderebene wird

es grosse Unterschiede geben. So ist die irische Landwirtschaft in

hohem Ausmass von UK-Konsumenten abhängig. In UK wird allein die

Finanzdienstleistungsbranche ein Drittel der direkten Kosten tragen

müssen. Doch auch andere Branchen mit starker Integration in

europäische Supply Chains werden den Brexit zu spüren bekommen - vor

allem in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie sowie

Metall und Bergbau.



Unsichere Zeiten auch für Schweizer Unternehmen



Auch Schweizer Unternehmen müssen sich auf unsichere Zeiten

einstellen, weiss Joris D'Incà, Schweizchef von Oliver Wyman: "UK ist

ein wichtigster Handelspartner für die Schweiz. Heute basieren die

Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weitestgehend auf

bilateralen EU-Abkommen. Diese sind nach dem Brexit hinfällig."



Warenexporte aus der Schweiz nach UK beliefen sich 2017 auf 11,3

Milliarden CHF, die Importe aus UK auf 6,1 Milliarden CHF. Damit ist

UK der sechstwichtigste Absatzmarkt und der achtgrösste

Herkunftsmarkt für die Schweiz. Mit einem Exportvolumen von 4,6

Milliarden CHF gehören Pharmaprodukte zu den meistexportierten Waren

nach UK, gefolgt von Schmuck (1,4 Milliarden CHF) und Uhren (1,3

Milliarden CHF).



"Besonders Unternehmen in der Pharma- sowie der Uhren- und

Bijouteriebranche müssen sich auf den Brexit vorbereiten", sagt

D'Incà. "Unabhängig von der Unternehmensgrösse und der Branche gilt:

Um in unsicheren Zeiten zu navigieren, müssen sich Unternehmen auf

unterschiedliche Szenarien einstellen - sowohl strategisch als auch

operativ. Gut vorbereitete Unternehmen sichern sich schon jetzt ab

und berücksichtigen die Auswirkungen des Brexit auf ihre Supply

Chains, Kunden und Wettbewerber."



Marc Benzler, Partner bei Clifford Chance, sagt: "Wer sich nicht

richtig vorbereitet, wird scheitern. Angesichts der

Unvorhersehbarkeit der anstehenden Turbulenzen setzen sich viele

Unternehmen nicht ausreichend mit dem Thema Brexit auseinander. Doch

Unternehmen, die verstehen, wo die Risiken und Chancen des Brexits

liegen, können entsprechend planen und die negativen Auswirkungen

minimieren."



Über Oliver Wyman



Oliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mit

weltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30

Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher

Methodenkompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung,

Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einen

Mehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfaches

übertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh &

McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis für

Stabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationen

finden Sie unter www.oliverwyman.ch. Folgen Sie Oliver Wyman auf

Twitter @OliverWyman.



Über Clifford Chance



Clifford Chance, eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten,

begleitet ihre Mandanten über Grenzen hinweg weltweit in besonders

anspruchsvollen Projekten und Transaktionen. Mit rund 3.400

Rechtsberatern ist die Sozietät in allen wesentlichen

Wirtschaftszentren der Welt präsent. In Deutschland berät Clifford

Chance namhafte Unternehmen, Investoren und Institutionen umfassend

wirtschaftsrechtlich mit rund 300 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern,

Steuerberatern und Solicitors von den Standorten Düsseldorf,

Frankfurt und München aus.





