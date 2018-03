Nachdem der Einstieg von Geely bei Daimler bekannt wurde, wussten viele Börsianer den Schritt von Li Shu Fu aufs erste nicht richtig einzuordnen. Warum Daimler? Schließlich haben Zetsche und Co mit BYD und BAIC bereits zwei Partner in China.Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht den Coup für beide Seiten positiv: "Für Daimler ist Li Shufu ein langfristiger, gut berechenbarer und wichtiger Anker-Investor. Geely ist für Daimler fast so etwas wie eine Familie Quandt bei BMW oder Porsche-Piëch bei VW."

