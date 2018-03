m-u-t AG: Erwerb weiterer Anteile an der LayTec AG

m-u-t AG: Erwerb weiterer Anteile an der LayTec AG

Wedel (Holst.), 12.03.2018

Die m-u-t AG hat von den verbliebenen Altaktionären gegen Barzahlung weitere ca. 4,4 % an der LayTec AG, Berlin, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bereits am 30.11.2017 hatte die Gesellschaft den - im Zuge einer späteren, mittlerweile erfolgten Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft zu bewirkenden - Erwerb von ca. 95,6 % der Anteile an der LayTec AG gemeldet, so dass die Beteiligungsquote nach Vollzug der Transaktionen nunmehr bei 100,00 % liegt.

Die Gesellschaft sieht diese Maßnahme als weiteren erfolgreichen und konsequenten Schritt im Rahmen ihrer Strategie der konzernweiten Reduzierung von Anteilen Dritter.

m-u-t AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.mut.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

