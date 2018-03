Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) bietet ab dem 15.03.2018 flatex-Kunden den Handel in Goldman Sachs-Produkten für 1,90 Euro flat an. Damit baut der Online Broker der FinTech Group AG seine Marktführerschaft im Angebot für Zertifikate und Optionsscheine weiter aus. Kunden profitieren neben dem attraktiven Preis auch vom umfangreichen Angebot der Investmentbank.

"Goldman Sachs ist einer der größten und renommiertesten Anbieter von Zertifikaten und Optionsscheinen am Markt", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Anleger, die in Zertifikate und Optionsscheine investieren wollen, finden bei flatex die umfangreichste Auswahl zu den günstigsten Konditionen in Deutschland und Österreich. Wir freuen uns, Goldman Sachs als zusätzlichen Emittenten anzubieten. Wer im Direkthandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...