Philion SE: Größter unabhängiger Filialist im deutschen Telekommunikationsmarkt durch Reverse-IPO an der Börse

- Einbringung der FEXCOM GmbH im Wege einer Sachkapitalerhöhung abgeschlossen - Erfahrenes Management-Team rund um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden

von Telefonica Deutschland René Schuster - Wachstum stationär und online geplant - Starke Position am Point-of-Sale soll genutzt werden

München, 12. März 2018: Die Philion SE hat die Einbringung der FEXCOM GmbH im Wege einer Sachkapitalerhöhung abgeschlossen. Damit notiert der größte unabhängige Filialist im deutschen Telekommunikationsmarkt an der Börse. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von 250.000 Euro auf 1.850.000 Euro erhöht.

Die im Jahr 1993 gegründete FEXCOM GmbH ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und betreibt inzwischen mit 450 Mitarbeitern deutschlandweit 167 Filialen. Im Jahr 2016 (geprüfter HGB-Abschluss) wurden 48 Mio. Euro umgesetzt - Tendenz steigend. Fexcom bietet als Premium-Partner der großen Netzbetreiber O2, Telekom, Vodafone und Yourfone sowie deren Untermarken Privat- und Geschäftskunden vielfältige Produkte und Dienstleistungen rund um die Telekommunikation an. Dazu zählen Mobilfunk, Festnetz, DSL, Zubehör, Energie, Smart Home und Reparaturservice. Als größter unabhängiger Filialist ist die Gruppe ein wichtiger Partner für die gesamte Branche: Privat- wie auch Geschäftskunden, Netzbetreiber und Hardware-Hersteller.

Wachstumsstrategie: stationär und online, organisch und durch Übernahmen Die Unternehmensgruppe will die Chancen des Telekommunikationsmarktes nutzen und in den kommenden Jahren wachsen: stationär und online, organisch und durch Übernahmen. Innerhalb einer Multi-Channel-Strategie wird auch in Zukunft der stationäre Handel das Herzstück der Gruppe sein. Von den Chancen am Point-of-Sale ist das Management überzeugt. Nur dort ist es möglich, Kunden persönlich und individuell zu beraten. Für neue Impulse sollen zusätzliche Produkte und Dienstleistungen beispielsweise im Bereich Smart Home sorgen. Darüber hinaus soll ein Online-Geschäft aufgebaut werden. Mit dieser Strategie sollen Umsatz und Ertrag in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden.

Team rund um den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Telefonica Deutschland René Schuster Geführt wird die Gruppe von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der nationalen und internationalen Telekommunikationsbranche. Verwaltungsratsvorsitzender der Philion SE ist René Schuster, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Telefonica Deutschland. Zum Team gehören darüber hinaus die Verwaltungsratsmitglieder Reinhard Krause, vormals Debitel-Vorstand, und Frank Demmler, Gründer und Geschäftsführer der Fexcom GmbH. Michael Rohbeck, ehemaliger Geschäftsführer von Versatel Deutschland, fungiert als geschäftsführender Direktor.

Kontakt Philion SE // Maximilianstr. 2 // 80539 München // www.philion.de // M: info@philion.de

Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de

