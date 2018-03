Einladung - Pressekonferenz Jahresergebnis 2017

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien

Sehr geehrte Finanzanalystinnen und Finanzanalysten

Die Direktion der Vaudoise-Gruppe freut sich, Sie zur Pressekonferenz zum Jahresergebnis 2017 einzuladen, die am Mittwoch , 28. März 2018, wie folgt stattfindet:

um 9.30 Uhr im Restaurant Au Premier, Salon Norma/Lulu, Hauptbahnhof Zürich



um 14.00 Uhr am Geschäftssitz der Vaudoise, Place de Milan, Lausanne.

Herr Philippe Hebeisen, CEO, und Herr Jean-Daniel Laffely, CFO, werden Sie über die Gruppenstrategie orientieren und das Jahresergebnis 2017 kommentieren.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei einer der beiden Pressekonferenzen begrüssen zu dürfen.

Wir bitten Sie, sich bis Donnerstag, 22. März 2018, via Webformular anzumelden.

Wenn Sie zum ersten Mal an unserer Pressekonferenz teilnehmen, bitten wir Sie, für die Anmeldung folgenden Link zu verwenden.

Freundliche Grüsse

Nathalie Follonier-Kehrli

Generalsekretärin

(nfollonier@vaudoise.ch: mailto:nfollonier@vaudoise.ch)

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise gehört zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung und der Vorsorge. Dank ihrem dichten Agenturnetz ist die Vaudoise in der ganzen Schweiz vertreten. Damit ist sie nah bei den Kunden - für die Beratung und die Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt rund 1'550 Mitarbeitende, darunter etwa 100 Lernende. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange (VAHN) kotiert.