Concept Reply, führender Spezialist im Bereich Internet der Dinge (IoT), eröffnet das erste Global Test Automation Center. Hier können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen vollautomatisch im Rahmen eines "As a Service"-Angebots prüfen lassen.

Die Verfügbarkeit als Serviceleistung gibt den Nutzern des Test Automation Centers die Möglichkeit, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu untersuchen, ohne dass sie dafür ein eigenes Testlabor oder auch eine eigene Testautomatisierungslösung benötigen.

Mit der Gründung des Labors gibt Reply eine Antwort vor allem auf die ständig steigenden Ansprüche an die Qualität von Software im Zusammenhang mit dem IoT. Concept Reply hat ein spezielles Framework entwickelt, das den Zugang zu kontinuierlichen Tests auch "on demand" - entscheidend erleichtert, von der Konzeptionsphase bis hin zum Management des Post-Market-Releases. Die Dienstleistungen des Zentrums lassen sich dabei problemlos in die neuen, auf Agile und DevOps basierenden Softwareentwicklungszyklen integrieren.

Um die Etablierung von Qualitätssicherungs-, Test- und Überwachungsservices in den Unternehmen weiter zu forcieren, hat Concept Reply spezifische vertikale Lösungen für wichtige Industriebereiche wie Automotive, Finance, Telco Media sowie eine Lösung für den E-Commerce entwickelt.

Das neue Test Automation Center ist am Standort des Reply Forschungszentrums zu IoT angesiedelt.

