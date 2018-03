FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windturbinenhersteller Senvion hat einen festen Auftrag von dem französischen Energieversorger Engie SA für ein Windprojekt in Indien erhalten. Das Tithwa-Projekt mit einer Kapazität von 30 Megawatt umfasst 13 Windräder mit einer Höhe von 120 Metern, die knapp 33.000 Haushalte in Indien mit Strom versorgen können, wie die Senvion SA mitteilte. Ein Auftragswert wurde nicht genannt. Das Projekts soll innerhalb der nächsten zwölf Monate in Betrieb genommen werden. Teil des Auftrags ist zudem ein umfassender Betriebs- und Wartungsvertrag (O&M) mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

March 12, 2018 05:32 ET (09:32 GMT)

