Mit einem Plus von knapp fünf Prozent ziert die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens MorphoSys (ISIN: DE0006632003) heute Vormittag die Spitze der Gewinnerliste im TecDAX. Kein Wunder, denn mehr "Anschub" geht nicht: Mit der Commerzbank und der Deutschen Bank hoben vor Handelsbeginn gleich zwei Geldhäuser ihre Kursziele an. Die Deutsche Bank von ohnehin schon eher hohen 90 auf jetzt 94 Euro, die Commerzbank kräftig von 76 auf 98 Euro. Das zieht die Aktie natürlich. Aber wenn man sich den Chart, wie hier abgebildet, in einem längerfristigen Zeitraster auf Wochenbasis ansieht, muss man festhalten:

