Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Innogy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die RWE-Ökostromtochter habe mit den Ergebnissen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Telefonkonferenz werde aber ohne Frage von der aktuellen Nachrichtenlage bestimmt. Eon und RWE hatten am Wochenende eine Grundsatzeinigung über die Übernahme und Zerschlagung von Innogy bekannt gegeben./ag/mis Datum der Analyse: 12.03.2018

