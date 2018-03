Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Görlitz (pta007/12.03.2018/11:30) - Der Vorstand gibt heute eine Neuzusammensetzung des Aufsichtsrats bekannt. Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Steffen Seeger, Mitgründer und bis Ende 2016 Mitglied des Vorstands der FIDOR Bank.



Die Herren Dr. Martin Setzer, ehemals Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg und CIO der Viridium-Gruppe, und Malte Spieß, Leiter Spezialmandate der Braunschweiger Privatbank, eine Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg wurden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der niiio finance group AG bestellt. Dr. Martin Deckert verlässt den Aufsichtsrat der niiio finance group AG aufgrund neuer Mandate. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Michael Mellinghoff und Dr. Peter Balzer. Die Gesellschaft bedankt sich bei den scheidenden Aufsichtsräten für die gute Zusammenarbeit und begrüßt die beiden neuen Mitglieder.



(Ende)



