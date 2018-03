Die US-Bank JPMorgan hat Zurich Insurance Group nach der Ankündigung von Zukäufen in Lateinamerika auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Die Übernahmen von Travel Ace und Universal Assistance seien sehr klein und dürften finanziell und auch geschäftlich gesehen keinen besonderen Einfluss haben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis Datum der Analyse: 12.03.2018

AFA0038 2018-03-12/12:45

ISIN: CH0011075394