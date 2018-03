Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Drägerwerk nach endgültigen Zahlen für 2017 auf "Hold" mit einem Kursziel von 81,50 Euro belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten habe es seitens des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach hohen Investitionen in das Wachstum 2018 und 2019 dürften sich 2020 erste Anzeichen einer Gewinnerholung zeigen./mis/ajx Datum der Analyse: 12.03.2018

